В Узбекистане подведены итоги национального первенства по шахматам среди юниоров

ТАШКЕНТ, 10 марта. /УЗИНФОРМ/. 9 марта в Ташкенте завершились соревнования чемпионата Узбекистана среди мальчиков и девочек до 14 лет, стартовавшие 28 февраля.

К участию в юношеском чемпионате допускались участники предыдущего чемпионата Узбекистана до 14 лет, набравшие не менее 5 очков из 9, а также до 2 участников от каждой области Узбекистана, города Ташкента и Республики Каракалпакстан. Всего было подано 42 заявки на участие от юношей и 32 - среди девушек.

Среди юношей всю тройку призеров составили представители столицы. Победителем с отрывом в 1 очко от своего ближайшего соперника, Саидакбара Сайдалиева, стал Нигматов Ортик, набравший 8,5 очков из 9 возможных, выиграв 8 встреч и проведя 1 ничью. С.Сайдалиев провел 6 встреч в свою пользу и 3 в ничью. Третье место досталось Темуру Игонину, набравшему 6,5 очков.

Чемпионкой страны среди девушек стала Светлана Чайкина из Ташкента, которая набрала 8 очков (6 выигрышей и 2 ничьих), вице-чемпионкой была названа Махим Оразмухаммедова из Каракалпакстана, также набравшая 8 очков (7 побед и 1 проигрыш), третье место заняла Нилуфар Якуббаева из Хорезмского региона, записавшая на свой счет 6 очков.

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