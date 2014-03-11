Ташкентцы с размахом отметили 200-летие Кобзаря

ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. 9 марта в Ташкенте отпраздновали 200-летие со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко.

Церемония началась с торжественного возложения цветов к памятнику великого украинца, в которой приняли участие посол Украины в Узбекистане Юрий Савченко, представители руководства Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, директор Республиканского интернационального культурного центра (РИКЦ) Насреддин Мухаммадиев, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер, председатель Украинского культурного центра (УКЦ) Владимир Бойко, украинская диаспора Узбекистана, общественность и СМИ, сообщает пресс-служба представительства Россотрудничества.

Приветствуя собравшихся, посол Украины в Узбекистане Юрий Савченко отметил, что Тарас Шевченко – выдающийся украинский поэт, великий самоучка – провел трудную жизнь, пережил годы крепостничества, солдатства, ссылки, но не сломался. Талант художника и поэтический дар окрепли и зазвучали во всю мощь благодаря его непрестанному труду и самосовершенствованию. "Кобзарь" Тараса Шевченко стал настольной книгой украинцев. Поэт думал о народе, жил его чаяниями и думами, желал и, как мог, приближал его свободное будущее. Вся жизнь и творчество Тараса Шевченко – это подвиг во имя всего украинского народа. Посол привел стихотворные примеры из поэзии Тараса Шевченко.

Выступивший от имени украинской диаспоры Узбекистана председатель УКЦ Владимир Бойко подчеркнул, что Тарас Шевченко прожил короткую, но яркую жизнь, которую он посвятил своему народу, его духовному становлению и свободе. Богатая и образованная речь поэта легла в основу современного украинского языка. В Узбекистане воздвигнуты два памятника великому украинскому поэту: в Ташкенте и Навои, которые свидетельствуют об искреннем уважении узбекистанцев к "Кобзарю".

Директор РИКЦ Насреддин Мухаммадиев, приветствуя собравшихся, заметил, что великий украинский поэт Тарас Шевченко и великий узбекский деятель Бобур, основатель династии Великих Моголов, прожили по 47 лет. Их короткие и наполненные истинным творчеством жизни, целиком отданные каждая своему народу, – яркий пример самоотверженности и любви к своему Отечеству. "Как филологу, – заметил оратор, – мне пришлось переводить некоторые стихи поэта на узбекский язык. Эти строки до сих пор в моей памяти и сердце".

Обращаясь к участникам мероприятия, руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер отметил, что имя Тараса Шевченко известно каждому со школьной скамьи и подчеркнул, что как поэт и писатель Шевченко чтил и воспевал семейные ценности, пропагандировал волю к свободе и любовь к ближнему. Валерий Кайер остановился на петербургском периоде жизни выдающегося украинца и упомянул известный факт о том, что дневник и пьесы он писал на русском языке.

В заключение руководитель представительства Россотрудничества сообщил присутствующим, что в Москве после реставрации 7 марта открыли памятник Тарасу Шевченко. Монумент установлен рядом с гостиницей "Украина" на одной из красивейших набережных Москвы-реки, названной в честь поэта. В мероприятии принимали участие министр культуры России Владимир Мединский и посол Украины в России Владимир Ельченко.

После официальных приветствий у памятника в Ташкенте звучали стихи Тараса Шевченко на украинском, русском, узбекском и крымско-татарском языках. Завершением церемонии стало слаженное исполнение собравшимися песни великого Кобзаря "Рэвэ та стогнэ Днiпр шiрокий" на украинском языке.

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