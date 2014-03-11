Три наманганских теннисиста поборются за попадание в сборную страны

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. В понедельник, 10 марта, в Ташкенте стартовал отборочный турнир за попадание в сборную Узбекистана, выступающую в зоне Азии и Океании розыгрыша "Junior Davis Cup" и "Junior Fed Cup".

Бороться на этом турнире будут три представителя Наманганской области – новоиспеченный чемпион страны Хумоюн Султанов, вице-чемпионка Шохсият Тухтаматов и Шаробиддин Абзалов.

"Junior Davis Cup" и "Junior Fed Cup" аналогичны своим "взрослым" аналогам – Кубку Дэвиса и Кубку федерации, только в них участвуют игроки не старше 16 лет. Отборочный турнир в зоне Азии и Океании предположительно состоится в Австралии.

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