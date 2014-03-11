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Юбилей первого космонавта Земли отметили в Узбекистане
11.03.2014 09:23

ТАШКЕНТ, 11 марта. /УЗИНФОРМ/. 9 марта в Российском центре науки и культуры в Ташкенте был проведен цикл мероприятий, посвященных 80-летию со дня рождения первого в мире космонавта, – Юрия Алексеевича Гагарина, сообщает пресс-служба РЦНК.

На базе центра прошли "открытые" уроки для курсантов РЦНК, посвященные ярким событиям из жизни летчика-испытателя. Интерес у учащихся вызвала презентация о первом полете Ю. Гагарина на ракете "Восток". В ходе встречи участники обменивались мнениями, задавали вопросы.

В этот же день на авиационном факультете Ташкентского государственного технического университета открылась фотовыставка и прошел "круглый стол", посвященные 80-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

Участниками форума стали студенты бакалавриата, магистратуры и профессорско-преподавательский состав факультета, член президиума правления РКЦ Ольга Цагираева, представители Россотрудничества.

Приветствуя участников "круглого стола", заместитель декана Нуриддин Абдужаббаров поздравил присутствующих с такой знаменательной датой, напомнив, что Юрий Гагарин был первым человеком, увидевшим Землю из космоса своими глазами.

В приветственном слове к присутствующим сотрудник представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Владимир Авдонин отметил, что полет первого человека в космос изменил жизнь многих, раздвигая границы возможностей для всего человечества.

В своем выступлении координатор общественных и научных связей представительства Россотрудничества Давлятбек Саъдуллаев рассказал, что Юрий Гагарин неоднократно бывал с визитами в Узбекистане, встречался с авиаторами, хлопкоробами, выступал на многочисленных встречах, в его честь назван город Гагарин в Джизакской области.

Представительство Россотрудничества в Узбекистане представило слайд-презентацию с редкими кадрами о пребывании Юрия Гагарина в Узбекистане. Презентация сопровождалась комментариями пресс-секретаря Международной аэрокосмической школы (МАКШ) Шахобутдина Зайнутдинова.

"Круглый стол" завершился встречей с деканом авиационного факультета Тулкуном Сагдиевым.

УЗИНФОРМ

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