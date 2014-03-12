Детский парк "Кичкинтой" Намангана преображается к играм "Баркамол авлод"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. В рамках подготовки к спортивным играм "Баркамол авлод" по инициативе хокима области Баходира Юсупова в Намангане развернулись работы по реконструкции детского парка "Кичкинтой".

По словам начальника штаба Мажидхона Мухиддинова, приведены в исправное состояние все аттракционы, которых здесь более 30, обновлено искусственное покрытие, скульптуры малых форм, сказочные городки, представляющие в миниатюре древние и вечно молодые города Самарканд и Бухару.

Предусмотрено провести и большой объем работ по благоустройству и озеленению, высаживаются саженцы роз и декоративных деревьев. Аналогичные крупномасштабные работы ведутся и в зоопарке, боулинг-клубе и других объектах. Так, объем работ по реконструкции ресторана "Мусаффо" составляет порядка 150 млн. сумов.

"Во время проведения игр в наш город съедутся ориентировочно более 10 тысяч гостей со всей Республики, и они должны увидеть Наманган во всей красе, познакомиться с достопримечательностями и историческими памятниками, в частности, музеями. Среди них будут дети и молодежь, поэтому наш парк превратился в ударную стройку и преображается на глазах", – подчеркнул собеседник.

В реконструкции парка "Кичкинтой" принимают участие более тысячи работников народного образования, коммунального хозяйства и других организаций. Стоит особо отметить и объединение "Хлопкопром", городской хокимият, инжиниринговую компанию областного хокимията, руководство схода граждан махали "Оби-хаёт", которое провело большую работу по благоустройству улицы А. Темура.

Планируется также провести и косметический ремонт музея памяти и почестей, обновить панно и наглядную агитацию.

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