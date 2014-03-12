



Внешнеполитические ведомства Узбекистана и Вьетнама проведут очередной раунд консультаций



НОВОСТИ В МИРЕ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. Делегация Министерства иностранных дел Узбекистана отправляется с визитом в столицу Социалистической Республики Вьетнам город Ханой, где 13-14 марта пройдет состоится очередной раунд политических консультаций делегаций внешнеполитических ведомств обеих стран. Заседание пройдет под председательством заместителей глав узбекского и вьетнамского МИД. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи