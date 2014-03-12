Делегация МИД Узбекистана посетила Джакарту

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 марта. /УЗИНФОРМ/. 10-12 марта делегация Министерства иностранных дел Узбекистана посетила с визитом столицу Республики Индонезия, город Джакарту, в ходе которого был проведен ряд встреч по вопросам развития межгосударственного сотрудничества в различных областях, а также прошел очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами обеих стран.

В частности, как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, члены делегации провели встречи с министром иностранных дел Марти Наталегавой, заместителем министра торговли Баю Кришнамурти, заместителем министра туризма и креативной экономики Саптой Нирвандаром, директором по планированию инвестиций и управлению рисками компании "Пертамина" Авдалом Бахаудином, а также с руководителями ряда ведущих компаний, в ходе которых были обсуждены приоритетные направления расширения узбекско-индонезийского взаимодействия в различных областях.

Узбекская делегация также посетила расположенную в Джакарте штаб-квартиру Ассоциации стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН), где обсудила с генеральным секретарем АСЕАН Ле Лыонг Мином перспективы развития сотрудничества между Узбекистаном и Ассоциацией.

12 марта в МИД Индонезии прошли межмидовские консультации по вопросам развития межгосударственного сотрудничества, на которых индонезийскую делегацию возглавил генеральный директор Департамента по делам АТР и Африки МИД Юрий Октавиан Тамрин.

Напомним, что первый раунд узбекско-индонезийских политических консультаций состоялся в декабре 2005 года в Ташкенте. Остальные раунды переговоров происходили попеременно в Узбекистане и Индонезии.

В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, а также ход взаимодействия в рамках ООН и других международных организаций, отметили наличие всех необходимых предпосылок для активизации взаимовыгодного сотрудничества, и прежде всего солидной договорно-правовой базы и совместных институциональных механизмов в виде межпарламентских контактов и межмидовских консультаций.

Стороны также выразили обоюдную заинтересованность в укреплении взаимодействия в таких сферах, как производство электротехнической, кабельно-проводниковой и кожевенно-обувной продукции, химических продуктов и минеральных удобрений, сельскохозяйственной техники, текстильных и шелковых изделий, пластмассы, переработка плодоовощной продукции.

В свою очередь, по просьбе партнеров, узбекская делегация ознакомила индонезийскую сторону с потенциалом представляемых зарубежным инвесторам значительных льгот и преференций в Свободной индустриально-экономической зоне "Навои" и Специальных индустриальных зонах "Ангрен" и "Джизак".

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