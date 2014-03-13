Посол Узбекистана аккредитован в Нидерландах

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Королевстве Нидерландов (с резиденцией в Брюсселе) Владимир Норов вручил свои верительные грамоты Королю Нидерландов Виллему-Александру.

В ходе аудиенции стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений между Узбекистаном и Нидерландами в политической и торгово-экономической сферах, а также в области культуры и гуманитарного сотрудничества, констатировали наличие потенциала для дальнейшего углубления и расширения взаимовыгодного сотрудничества, активизации политических и экономических контактов, а также в области культурных связей, образования и туризма, сообщает ИА "Жахон".

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