Завершилось двухдневное заседание национального парламента

ТАШКЕНТ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта в Ташкенте завершилось очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, стартовавшее накануне.

Слушания первого дня заседания были посвящены рассмотрению проекта закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", разработанного во исполнение Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране и направленного на реализацию конституционного права граждан на информацию.

В законопроекте четко определяются процедуры информирования общественности о деятельности органов государственной власти и управления, предусматриваются вопросы обеспечения прозрачности, открытости деятельности государственных органов, проводимой в стране политики реформ, внешней и внутренней политики государства с учетом политического плюрализма, многообразия мнений о событиях, происходящих в стране и за ее пределами, регламентированы основные принципы открытости деятельности органов государственной власти и управления.

Основными задачами законопроекта, принятого в первом чтении и направленного на дальнейшее утверждение в верхнюю палату парламента, являются обеспечение доступа физических и юридических лиц к информации, повышение ответственности органов государственной власти и управления и их должностных лиц за принимаемые решения, определение порядка распространения информации о деятельности органов государственной власти и управления.

Также состоялось рассмотрение в первом чтении проекта закона "О социальном партнерстве", направленного на дальнейшее развитие институтов гражданского общества, усиление их роли в обеспечении прозрачности и эффективности проводимых реформ и предусматривающего четкое разграничение и совершенствование организационно-правовых механизмов взаимодействия негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества с государственными органами в реализации программ социально-экономического развития, решении гуманитарных проблем, защите прав, свобод и интересов различных слоев населения страны, а также определяющего понятие "социального партнерства" как взаимодействие государственных органов с ННО в разработке и реализации программ социально-экономического развития, в том числе отраслевых, региональных и территориальных, нормативно-правовых актов и других решений, затрагивающих права и законные интересы граждан.

Затем депутаты рассмотрели ряд законопроектов во втором чтении, разработанных с целью дальнейшего совершенствования действующего законодательства, и среди них проект закона "О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Узбекистан "О нотариате", который предусматривает дальнейшее совершенствование вопросов подготовки и отбора кадров в систему нотариата и повышение качества оказываемых юридических услуг населению.

Во второй день заседания Законодательная палата рассмотрела отчеты политических партий об источниках финансирования их деятельности в минувшем году. С отчетными докладами по этому вопросу выступили председатель Исполнительного комитета Политсовета Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, председатель Центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана, председатель Исполнительного комитета Центрального совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", председатель Исполнительного комитета Политического совета Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат".

В выступлениях лидеров политических партий подчеркивалось, что по закону "О финансировании политических партий" в Узбекистане политическая партия имеет право на получение государственных средств для финансирования своей уставной деятельности, если по итогам выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса она получила необходимое количество депутатских мест для образования фракции в Законодательной палате.

Докладчики отчитались о сдаче финансовой и бухгалтерской отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством, и передаче в финансовые органы, органы государственной налоговой службы, Счетную палату и Министерство юстиции Республики Узбекистан финансовых документов о поступлении и расходовании финансовых и иных средств в отчетный период, подчеркнули особую важность парламентского и общественного контроля в укреплении финансовой дисциплины политических партий, максимально рационального и экономного расходования бюджетных средств.

Затем нижняя палата парламента рассмотрела отчет Счетной палаты Республики Узбекистан за 2013 год, с которым выступил заместитель ее председателя К.Акмалов, доложивший, что в отчетный период ведомством были проведены внешний аудит и оценка отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан за 2012 год, экспертиза основных направлений налоговой и бюджетной политики и проекта Госбюджета страны на 2014 год, организован контроль за формированием и исполнением Государственного бюджета как на республиканском, так и местном уровне, проверены законность, целевая направленность и эффективность использования бюджетных средств.

Также палатой был осуществлен анализ правильности формирования доходной части Государственного бюджета, а также постатейного и полного использования бюджета в территориальном и отраслевом разрезах, дана оценка реальности прогнозных показателей по основным источникам доходов. Кроме того, осуществлен непрерывный контроль за полнотой формирования, целевого, рационального и эффективного расходования средств внебюджетных фондов, консолидируемых в Госбюджете, проведена работа по другим важным направлениям. Во исполнение Закона "О финансировании политических партий" Счетная палата проверила формирование финансовых средств политических партий, а также их целевое использование.

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