advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
03.07.2018 / 14:11 msk / 16:11 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Завершилось двухдневное заседание национального парламента
13.03.2014 18:13

ТАШКЕНТ, 13 марта. /УЗИНФОРМ/. 12 марта в Ташкенте завершилось очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, стартовавшее накануне.

Слушания первого дня заседания были посвящены рассмотрению проекта закона "Об открытости деятельности органов государственной власти и управления", разработанного во исполнение Концепции дальнейшего углубления демократических реформ и формирования гражданского общества в стране и направленного на реализацию конституционного права граждан на информацию.

В законопроекте четко определяются процедуры информирования общественности о деятельности органов государственной власти и управления, предусматриваются вопросы обеспечения прозрачности, открытости деятельности государственных органов, проводимой в стране политики реформ, внешней и внутренней политики государства с учетом политического плюрализма, многообразия мнений о событиях, происходящих в стране и за ее пределами, регламентированы основные принципы открытости деятельности органов государственной власти и управления.

Основными задачами законопроекта, принятого в первом чтении и направленного на дальнейшее утверждение в верхнюю палату парламента, являются обеспечение доступа физических и юридических лиц к информации, повышение ответственности органов государственной власти и управления и их должностных лиц за принимаемые решения, определение порядка распространения информации о деятельности органов государственной власти и управления.

Также состоялось рассмотрение в первом чтении проекта закона "О социальном партнерстве", направленного на дальнейшее развитие институтов гражданского общества, усиление их роли в обеспечении прозрачности и эффективности проводимых реформ и предусматривающего четкое разграничение и совершенствование организационно-правовых механизмов взаимодействия негосударственных некоммерческих организаций и других институтов гражданского общества с государственными органами в реализации программ социально-экономического развития, решении гуманитарных проблем, защите прав, свобод и интересов различных слоев населения страны, а также определяющего понятие "социального партнерства" как взаимодействие государственных органов с ННО в разработке и реализации программ социально-экономического развития, в том числе отраслевых, региональных и территориальных, нормативно-правовых актов и других решений, затрагивающих права и законные интересы граждан.

Затем депутаты рассмотрели ряд законопроектов во втором чтении, разработанных с целью дальнейшего совершенствования действующего законодательства, и среди них проект закона "О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Узбекистан "О нотариате", который предусматривает дальнейшее совершенствование вопросов подготовки и отбора кадров в систему нотариата и повышение качества оказываемых юридических услуг населению.

Во второй день заседания Законодательная палата рассмотрела отчеты политических партий об источниках финансирования их деятельности в минувшем году. С отчетными докладами по этому вопросу выступили председатель Исполнительного комитета Политсовета Движения предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партии Узбекистана, председатель Центрального совета Народно-демократической партии Узбекистана, председатель Исполнительного комитета Центрального совета Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш", председатель Исполнительного комитета Политического совета Социал-демократической партии Узбекистана "Адолат".

В выступлениях лидеров политических партий подчеркивалось, что по закону "О финансировании политических партий" в Узбекистане политическая партия имеет право на получение государственных средств для финансирования своей уставной деятельности, если по итогам выборов в Законодательную палату Олий Мажлиса она получила необходимое количество депутатских мест для образования фракции в Законодательной палате.

Докладчики отчитались о сдаче финансовой и бухгалтерской отчетности в порядке и сроки, установленные законодательством, и передаче в финансовые органы, органы государственной налоговой службы, Счетную палату и Министерство юстиции Республики Узбекистан финансовых документов о поступлении и расходовании финансовых и иных средств в отчетный период, подчеркнули особую важность парламентского и общественного контроля в укреплении финансовой дисциплины политических партий, максимально рационального и экономного расходования бюджетных средств.

Затем нижняя палата парламента рассмотрела отчет Счетной палаты Республики Узбекистан за 2013 год, с которым выступил заместитель ее председателя К.Акмалов, доложивший, что в отчетный период ведомством были проведены внешний аудит и оценка отчета об исполнении Государственного бюджета Республики Узбекистан за 2012 год, экспертиза основных направлений налоговой и бюджетной политики и проекта Госбюджета страны на 2014 год, организован контроль за формированием и исполнением Государственного бюджета как на республиканском, так и местном уровне, проверены законность, целевая направленность и эффективность использования бюджетных средств.

Также палатой был осуществлен анализ правильности формирования доходной части Государственного бюджета, а также постатейного и полного использования бюджета в территориальном и отраслевом разрезах, дана оценка реальности прогнозных показателей по основным источникам доходов. Кроме того, осуществлен непрерывный контроль за полнотой формирования, целевого, рационального и эффективного расходования средств внебюджетных фондов, консолидируемых в Госбюджете, проведена работа по другим важным направлениям. Во исполнение Закона "О финансировании политических партий" Счетная палата проверила формирование финансовых средств политических партий, а также их целевое использование.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Сообщение Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
02.07.2018
Выступление министра иностранных дел Абдулазиза Камилова на 15-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
01.07.2018
Укрепление регионального и международного сотрудничества в целях обеспечения мира, стабильности и устойчивого развития в Центрально-Азиатском регионе
Обзор прессы с 25 июня по 1 июля
26.06.2018
Заявление Министерства иностранных дел Республики Узбекистан
Обзор прессы с 18 по 24 июня
19.06.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ