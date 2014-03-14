В Чиназе прошел областной семинар русистов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. 11 марта Представительство Россотрудничества в Республике Узбекистан провело областной семинар учителей русского языка "Урок мастерства – основа школы мастерства", который прошел в школе № 1 города Чиназа. Об этом сообщила пресс-служба Представительства Россотрудничества.

С вступительным словом к участникам мероприятия обратилась заведующая кафедрой Методики преподавания языков Саодат Туйчиева. Она отметила важность проведения таких семинаров, дающих возможность обмена опытом и профессионального роста для педагогов, и пожелала всем успехов в работе и как можно больше хороших и интересных уроков русского языка.

Участники семинара посетили открытые уроки ведущих преподавателей-русистов школ Чиназа, где используются инновационные формы и методы обучения. Учащиеся 5-х, 6-х и 7-х классов получили возможность узнать о жизни и творчестве замечательных русских писателей и поэтов: Н. В. Гоголя, М. Ю. Лермонтова, К. И. Паустовкого, Ф. И. Тютчева в презентационной форме с аудио- и видео-материалами.

В заключение семинара состоялся "круглый стол", на котором участники и гости проанализировали проведенные уроки и дали свои рекомендации.

УЗИНФОРМ