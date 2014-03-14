Наманганские бизнесмены представили свои достижения

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. Во вторник в торговом комплексе "Соф савдо" прошел городской этап конкурса "Ташаббус", где наманганские производители воочию показали, как уверенно они осваивают новые высоты, выпускают высокотехнологическую продукцию и вынашивают планы на будущее.

Например, в экспозиции ремесленницы Кимёхон Юнусжановой можно было увидеть самые разные изделия: постельное белье, покрывала и сюзане, матрацы и курпачи, в оформлении которых проглядывают сказочные мотивы – в узорах можно увидеть героев популярного мультфильма "Маша и медведь".

Привлекли внимание посетителей современные холодильники-витрины, морозильники и стеллажи производства ООО "Само таъмир сервис". По словам директора Голибжона Рахматуллаева, предприятие берет на себя установку и сервисное обслуживание оборудования. Учитывая, что оно предназначено для хранения продовольственных товаров, предъявляются высокие требования к соблюдению санитарно-гигиенических норм, имеется целый ряд сертификатов.

В экспозиции народного ремесленника Юнусхона Азизова всеми цветами радуги и солнечного спектра переливается национальный хан-атлас, изготовлением которого занята вся его семья, в том числе и шестилетний сын Исломжон.

Особый интерес вызвали одежда и кондитерские изделия учебного центра "Элегант", современная мебель частного предпринимателя Носиржона Дадамирзаева, а также баллоны для сжатого газа для грузовых и легковых автомобилей, выпускаемые ООО "Maxsus metal sanoat".

"Наши баллоны отвечают требованиям всех международных стандартов и могут эксплуатироваться на автомобилях отечественных и зарубежных марок. В процессе изготовления используется высокопрочная легированная сталь, что обеспечивает безопасную эксплуатацию автогазового оборудования", – пояснил менеджер ООО Дмитрий Гафаров.

По данным руководителя городского отделения Торгово-промышленной палаты Узбекистана Зафара Рамазанова, в городском этапе конкурса приняли участие около 50 субъектов предпринимательства, в том числе и 18 ремесленников.

В ходе церемонии открытия выступили хоким города Намангана Баходир Бекходжаев и народный ремесленник, кавалер ордена "Мехнат шухрати" Нематжон Солиев.

Победителем конкурса в номинации "Лучший предприниматель" в очередной раз стала директор ООО "Ифтихор кийим саноат" Анна Добрых, а лучшим ремесленником признан Латифжон Ахмаджонов.

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