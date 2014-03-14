В Мингбулаке растут сильные боксеры

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. В последнее время юные боксеры из райцентра Джумашуй Мингбулакского района Наманганской области одержали ряд побед. Так, Ахунжон Хасанов недавно стал чемпионом Узбекистана среди юниоров.

А тренирующиеся здесь студенты выпускного курса Наманганского спортивного колледжа олимпийского резерва Бекмурад Равшанов и Дилшод Исмоилов ранее также занимали призовые места на республиканских соревнованиях, Асилбек Бустанов и Азизбек Жураев и другие побеждали в областных соревнованиях.

С ребятами работает опытный тренер, кандидат в мастера спорта, чемпион Узбекистана в профессиональном боксе Файзулла Ахмедов. Он не просто обучает ребят приемам, но и воспитывает их настоящими людьми, пропагандирует здоровый образ жизни.

"Сейчас мы готовимся к соревнованиям в честь Дня памяти и почестей, Дня защиты детей. Постараемся не уронить честь района и выступить успешно", – говорит Ф. Ахмедов.

Стоит добавить, что с вводом в строй нового спортивного комплекса возросло число юных спортсменов. Количество молодых поклонников бокса приближается к сотне, от желающих тренироваться просто отбоя нет.

По словам директора ДЮСШ № 12 Шерзода Эралиева, в новом спортивном комплексе созданы условия для занятий всеми видами спорта: просторный спортзал, душевые, раздевалки. Здесь действуют и секции волейбола, футбола, легкой атлетики, восточных единоборств, которые, как мы убедились, работают в полную силу, число юных спортсменов превышает 600. На создание этого великолепия затрачено 1,5 млрд. сумов.

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