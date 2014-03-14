Наманганские детсадовцы устроили представление в честь Навруза

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. "Солнышко лучистое улыбнулось весело, потому что мамочке мы запели песенку", – старательно выводили в среду воспитанники группы "Буратино" детского сада № 42 "Веселая радуга".

Вместе с воспитательницей Шевкие Джуманджиевой ее подопечные подготовили свое первое вступление для своих мам и бабушек – красочный утренник в честь Навруза. Причем вышли на все: кто рассказал стихотворение, а кто-то спел песенку.

Малыши также рассказали гостям праздника, что это за такой праздник – Навруз, а еще станцевали танец "Мишка с куклой" и показали театрализованное представление – сказку "Теремок", где были и мышка, и лиса, и лягушка и косолапый медведь. Ребята с удовольствием вживались в роль своих героев, тем более что у каждого актера был соответствующий образу костюм.

В завершение праздника все участники концерта получили сладкие подарки и благодарность от родителей.

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