В семинаре учителей английского языка в Мингбулаке приняла участие гостья из США

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. В областном семинаре для учителей английского языка, который прошел в среду в специализированной школе-интернате № 13 поселка Джумашуй Мингбулакского района Наманганской области, приняла участие гостья из Денвера (штат Колорадо) Донна Ли Эвериттс, к приезду которой и было приурочено совещание педагогов. Это уже третий визит иностранной гостьи в школу-интернат.

Опытом работы в преподавании английского языка поделились преподаватели школы-интерната № 13 Дильфуза Ташпулатова, Шахзода Халдарова, Феруза Джураева, Сурайе Кучкарова. Они провели интересные презентации с использованием наглядных пособий, слайдов, а Айгуль Мухамедьярова в 7 "в" и Наиля Ишкулова в 5 "а" классе провели открытые уроки.

Все презентации и открытые уроки учителя провели полностью на английском языке, показав отличное произношение.

После презентаций и открытых уроков в актовом зале школы состоялся праздничный концерт, посвященный приближающемуся празднику Навруз, на котором звучали песни на узбекском, русском и английском языках, были исполнены танцы народов мира и многое другое.

Гостья из США дала высокую оценку знанию английского языка не только учителей, но и учеников школы.

"В 2003 году наша школа-интернат выиграла программу по обмену опытом и 11 наших учеников дважды побывали в США, а ученики Донны Ли Эвериттс, которая работала в школе Форт Лартон Денвера, побывали в нашей школе. Изучению английского языка мы уделяем особое внимание, причем учителя делают упор на то, чтобы у ребят развивалась разговорная речь и сегодня практически все наши ученики могут спокойно изъясняться на английском языке и без труда общаются с нашей гостьей. На протяжении всех этих лет мы поддерживаем с ней теплые дружеские отношения, и хоть сейчас Донна Ли Эвериттс находится на заслуженном отдыхе, она приехала в Узбекистан и в очередной раз посетила нашу школу", – объясняет тесные контакты школы ее директор Матлюба Мадаминова.

"Я очень люблю путешествовать, открывать для себя что-то новое, познавать мир, тем более что для этого сейчас у меня много свободного времени. Я побывала в 80 странах мира, но самые богатые впечатления у меня остались от Узбекистана, от красивых и величественных куполов старинных медресе в Бухаре и Самарканде, современного Ташкента, от цветущих Намангана и Андижана", – в свою очередь делится впечатлениями говорит Донна Ли Эвериттс.

В заключение она поздравила всех узбекистанцев с праздником весеннего обновления Навруз, пожелала нашей стране мира и процветания.

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