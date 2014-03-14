В Наманганской области проходят хашары

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 марта. /УЗИНФОРМ/. С начала марта в Чустском и Папском районах проводятся хашары, в которых уже приняли участие более 40 тысяч жителей районов. Благодаря этому сельские улицы, гузары, многочисленные скверы и парки, территории социально-бытовых объектов значительно преобразились.

Каждый наводит порядок и у себя в доме. Школьники, учащиеся колледжей, активисты ОДМ "Кмолот" помогают инвалидам, одиноким и престарелым на их участках. Здесь уже стало доброй традицией проведение конкурсов "Вырасти цветы", "Посади дерево", "Образцовый двор", "Доходная семья".

В кишлаках Чустского района Аммаз, Варзик, Гова, и Папского района Гурумсарай, Санг, Уйгур, где развита сельская инфраструктура, методом хашара разбиты небольшие парки и скверы, посажены тысячи коктераков, хвойных и декоративных деревьев.

Строительные фирмы, действующие почти во всех кишлаках, отремонтировали уже три десятка социально-бытовых объектов, административных зданий и торговых точек.

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