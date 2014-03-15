Биометрические паспорта выдаются без волокиты

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. В рамках исполнения Указа Президента Узбекистана "О дополнительных мерах по совершенствованию паспортной системы в Республике Узбекистан" от 5 января 2011 года в Чустском и Папском районах отделениями внутренних дел ведется работа по своевременному обеспечению граждан биометрическими паспортами.

Прием граждан, оформление соответствующих документов и выдача паспортов нового образца осуществляется в строго установленном порядке. Специалистами проводится разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения правил пользования паспортом, бережливого к нему отношения.

Также налажена отправка предприятиям, организациям и учебным заведениям уведомлений о времени получения паспортов, что позволяет гражданам избежать бесполезного ожидания в очередях.

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