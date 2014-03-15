"Навбахор" презентовал новичков

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. Перед стартом очередного национального чемпионата в Наманганском областном хокимияте в четверг прошло представление обновленного состава "Навбахора", его тренерского штаба. Футболки с эмблемой команды игрокам вручал хоким области, президент областной федерации футбола Баходир Юсупов.

В мероприятии также участвовали президент ФК "Навбахор", заместитель хокима города Намангана Тулкин Дадабаев, начальник областного управления по делам культуры и спорта Расул Низамбаев и первый вице-президент областной федерации футбола Бахромжон Холмирзаев.

В своем выступлении руководитель области подробно рассказал о ходе реконструкции стадиона "Навбахор", подчеркнув, что на это выделено около 40 млрд. сумов, подготовке Намангана к предстоящим играм "Баркамол авлод", развитии спорта в регионе, а также отметил, что в Узбекистане сохраняется мир и спокойствие. В заключение Баходир Юсупов пожелал команде удачи и успехов в начинающемся сезоне.

От имени игроков выступил белорусский футболист Юрий Рыжко. Он заверил, что все ребята полны желания показать себя с самой лучшей стороны и порадовать болельщиков победами в каждом матче.

Главный тренер "Навбахора" Бахтиер Ашурматов также отметил готовность команды к сезону и пообещал продолжить славные традиции коллектива.

Затем в торжественной обстановке состоялось вручение футболок каждому игроку "Навбахора".

Наставник команды Бахтиер Ашурматов преподнес хокиму области футболку цветов "Навбахора" под номером 50 и его фамилией, а также мяч с автографами членов команды.

От имени фан-клуба "Навбахора" руководителю области также был вручен почетный диплом как главному болельщику.

В субботу в рамках первого тура "Навбахор проведет в Касансае матч с серебряным призером предыдущего чемпионата столичным "Локомотивом". Кстати, его вновь возглавил Вадим Абрамов, позднее успешно руководивший сборной Узбекистана.

Пока свои домашние поединки наша команда будет проводить на стадионе "Юбилейный" в Касансае, а в мае, после завершения масштабной реконструкции стадиона "Навбахор" и проведения в Намангане игр "Баркамол авлод", вернется наконец на родную арену.

Стоит также добавить, что на днях руководство Профессиональной футбольной лиги Узбекистана увеличило бонусное вознаграждение команд-призеров чемпионата. Так, по данным официального сайта ПФЛ, чемпион страны 2014 года получит 500 миллионов сумов, серебряный призер – 300 миллионов, а бронзовый – 200 миллионов сумов. А победитель первой лиги и второй призер получат по 150 миллионов сумов. Обладатель Кубка Узбекистана 2014 года будет премирован 200 миллионами сумов.

В сезоне 2013 года "Навбахор" по нерадостной традиции финишировал за пределами первой десятки – на 11-м месте. Быть может, этот год станет для команды переломным? Тем более, что в нее вернулись такие футболисты, как атакующие полузащитники Отабек Валиджанов, Алишер Махмудов, вратарь Дониер Усманов, пришли в команду известные игроки нападающий Шахбоз Эркинов и защитник Рахмат Бердымурадов.

Болельщики ждут от команды яркой игры и побед.

УЗИНФОРМ