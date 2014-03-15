Юные "художницы" из Ташбулака

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. В СДЮСШ № 9 Наманганского района недавно возобновила свою работу секция художественной гимнастики. Около 40 девчушек с удовольствием осваивают премудрости этого прекрасного вида спорта.

Несколько лет назад здесь тренировались девочки, но по разным причинам отделение было закрыто, что вынуждало желающих заниматься художественной гимнастикой ездить в соседние районы. И вот теперь ташбулакские "художницы" получили возможность тренироваться на месте.

Всего на данный момент в спортшколе № 9 Наманганского района 4 группы: 2 – начальной подготовки и 2 – учебно-тренировочные.

В группе начальной подготовки под руководством молодого специалиста Камолы Ганиевой 8 девочек. Их наставница окончила педагогический колледж, а в 2010 году – специальные месячные курсы в Ташкенте, на которых преподавали опытные столичные тренеры.

Надо сказать, что девочки весьма охотно посещают занятия, а родители в свою очередь проявили заинтересованность, поясняет Камола. Тренировки проходят три раза в неделю по два часа. Этого достаточно, а то будет слишком большая нагрузка на неокрепший организм, считает Камола. Раз в месяц она проводит собрания с участием родителей, где те могут высказать предложения и пожелания.

Стоит также сказать, что "художницы" из Ташбулака успели зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. Среди них, например, есть призеры областных этапов игр школьников "Умид нихоллари".

Группа Камолы Ганиевой сейчас усердно готовится к областным играм "Умид нихоллари", которые пройдут в конце марта, а попутно разучивает показательные упражнения – девочки будут участвовать в праздничном представлении в честь Навруза.

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