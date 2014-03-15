В Намангане проходит вакцинация животных против бешенства

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 марта. /УЗИНФОРМ/. В ходе проходящего в марте в Узбекистане месячника по профилактике бешенства повсеместно в Наманганской области проводятся мероприятия по регистрации и вакцинации кошек и собак. Так, на днях эту работу удалось завершить в СГМ "Атанган гузар", "Навбахор", "Истикбол", "Бунедкор" и других.

Также совместно со специалистами управления благоустройства ведется и отлов бродячих животных, отмечает начальник Наманганского городского ветеринарного отдела Абдусаттор Исмоилов.

Он напоминает владельцам кошек и собак, что бешенство неизлечимо и даже при подозрении на бешенство проводится целый комплекс лечебно-профилактических мероприятий, в том числе, и курс прививок, поиск животного, с которым пострадавший вступил в столь нежелательный контакт – его надо отыскать во что бы то ни стало.

"Очень часто все заканчивается летальным исходом, поэтому во избежание печальных последствий настоятельно советуем провести регистрацию и вакцинацию ваших домашних любимцев. Помимо бесплатной вакцинации опытные ветеринары проведут осмотр животного, дадут консультацию, будет оформлен и паспорт установленного образца", – поясняет представитель ветеринарного управления Намангана.

Он предупреждает горожан, что при малейшем подозрении на бешенство собаку следует привести к ветеринару, пострадавшему же следует незамедлительно обратиться к врачу, иначе создается значительный риск не только для здоровья, но и жизни.

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