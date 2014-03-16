В Папе создаются новые рабочие места путем развития надомничества

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 марта. /УЗИНФОРМ/. В 2013 году в Папском районе создано 537 рабочих места. Наряду с крупными промышленными предприятиями свой вклад в развитие надомного труда вносят субъекты малого бизнеса и частного предпринимательства.

Надомничество используется в Папском районе весьма результативно. В частности, за счет развития малого бизнеса и частного предпринимательства в 2013 году в районе создано 2478 рабочих мест. За счет развития надомного труда, семейного бизнеса и ремесленничества работой обеспечено около 400 местных жителей, сферы оказания услуг и сервиса – 210 рабочих мест.

В районе действуют территориальные рабочие комиссии, задачей которых является выявление имеющихся ресурсов и возможностей для развития надомного труда по заказам крупных промышленных предприятий, создание благоприятных условий для людей, занятых этим видом трудовой деятельности, а также оперативное решение проблем, касающихся гарантий выполнения заказов и их своевременной оплаты.

На промышленных предприятиях благодаря переводу трудоемких операций в надомные условия удалось значительно снизить издержки производства и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.

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