



Глава МИД Узбекистана отправился в Бельгию



НОВОСТИ В МИРЕ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Брюсселе пройдет очередное заседание Совета сотрудничества "Узбекистан - Европейский Союз", посвященное обсуждению актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, на котором узбекскую делегацию возглавит министр иностранных дел Абдулазиз Камилов. Как сообщает МИД Узбекистана, в рамках пребывания в Брюсселе руководитель внешнеполитического ведомства также проведет встречи и переговоры с официальными лицами Евросоюза и Бельгии. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи