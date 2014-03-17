Глава МИД Узбекистана отправился в Бельгию

Глава МИД Узбекистана отправился в Бельгию17.03.2014 10:15
НОВОСТИ В МИРЕ, 17 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Брюсселе пройдет очередное заседание Совета сотрудничества "Узбекистан - Европейский Союз", посвященное обсуждению актуальных вопросов двустороннего взаимодействия, на котором узбекскую делегацию возглавит министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.
Как сообщает МИД Узбекистана, в рамках пребывания в Брюсселе руководитель внешнеполитического ведомства также проведет встречи и переговоры с официальными лицами Евросоюза и Бельгии.
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