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Наманганские православные прикоснулись к мощам знаменитых святых
18.03.2014 12:22

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. Впервые мощи сразу трех святых – великомученика Георгия Победоносца, великомученицы Варвары и праведного воина Феодора Ушакова были доставлены в наманганский храм Архангела Михаила из Свято-Успенского кафедрального собора города Ташкента во время Великого поста по благословению митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия.

В течение 5 дней православные христиане города Намангана и Наманганской области могут приложиться к раке с частицами мощей прославленных святых и молитвенно попросить у них помощи и заступничества.

Храм в эти дни во время служб переполнен – многие верующие специально приходят к мощам, приводят детишек. Почтить память святых великомучеников можно будет до 20 марта.

Не многие знают, что в 2004 году адмирал Феодор Ушаков был причислен Русской православной церковью к лику общечтимых святых. Некоторые ошибочно считают, что Церковь его канонизировала за заслуги перед Отечеством, но к лику святых причисляют только за святость, т. е искреннюю любовь к Богу и ближним. Но самым главным признаком любви к людям является любовь к врагам. Адмирал Ушаков, исполняя эту заповедь, стал примером гармоничного сочетания христианской любви и исполнением служебного долга. Нетленные мощи праведного Феодора находятся в Санаксарском монастыре. Сюда приходят многочисленные паломники, среди которых часто можно видеть воинов-моряков.

 

Великомученик Георгий родился в Бейруте, у подножия Ливанских гор, и был сыном богатых и благочестивых родителей, воспитавших его в христианской вере. Его за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в опасности стали называть Победоносцем.

Святая великомученица Варвара родилась в Илиополе (нынешней Сирии) при императоре Максимине (305 – 311) в знатной языческой семье. Варвара познакомилась с местными христианками, приняла крещение и обещала посвятить Богу всю свою жизнь. После продолжительных пыток святая мученица, оставаясь верной Христу, по приказу правителя была обезглавлена своим отцом-язычником. Молятся ей об избавлении от внезапной смерти без исповеди и причащения святых христовых тайн.

21 марта в храме наманганском архангела Михаила совершится над болящими таинство соборования (елеосвящения).

УЗИНФОРМ

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