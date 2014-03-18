Итоги встречи "Узбекистан - ЕС"

НОВОСТИ В МИРЕ, 18 марта. /УЗИНФОРМ/. 17 марта в Брюсселе прошло очередное, 11-е заседание Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский Союз", для участия в которой Бельгию посетила узбекская делегация во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

Европейская сторона была представлена делегацией во главе с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел председательствующей в ЕС Греческой Республики Евангелосом Венизелосом.

Заседание было посвящено обсуждению широкого круга вопросов развития межгосударственного сотрудничества, а также хода реализации договоренностей, достигнутых в 2011 году в рамках визита Президента Узбекистана Ислама Каримова в Брюссель и переговоров на высшем уровне.

Как сообщает МИД Узбекистана, в ходе переговоров стороны отметили близость или совпадение позиций и оценок практически по всем обсужденным темам, в том числе по Стратегии ЕС по Центральной Азии, также было подчеркнуто, что Узбекистан и Евросоюз заинтересованы в дальнейшем развитии взаимовыгодного партнерства на долгосрочной основе и готовы развивать сотрудничество в политико-дипломатической, экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Состоялся также обмен мнениями по ситуации в Афганистане, другим актуальным международным и региональным проблемам.

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