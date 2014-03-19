"Новый шелковый путь" поможет экономической интеграции стран Центральной Азии

ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Фатима Сумар, находящаяся с визитом в Узбекистане, рассказала в понедельник журналистам страны о продвигаемой программе "Новый шелковый путь", призванной, по ее словам, укрепить сотрудничество стран Центральной Азии, Афганистана и Пакистана.

Но сначала она выразила точку зрения правительства своей страны по поводу событий вокруг Крымского полуострова, в частности, референдума о независимости автономии, отметив при этом, что ее спешный визит в Узбекистан никак не связан с этой проблематикой.

С 1991 года, когда Украина стала независимой, США поддерживали суверенитет и территориальную целостность этой страны, отметила госпожа Сумар. "Нельзя принимать какие-то решения в отношении Украины без участия этой страны. Действия Российской Федерации является опасными и дестабилизируют обстановку", – подчеркнула Фатима Сумар.

Кстати, в этой связи американский дипломат подчеркнула важную роль Узбекистана в обеспечении стабильности в регионе Центральной Азии и всего постсоветского пространства.

А затем представитель Государственного департамента выделила основные моменты программы "Новый шелковый путь". По ее словам, это: создание регионального рынка энергоносителей; развитие торговой и транспортной инфраструктуры в регионе; упрощение и гармонизация таможенных процедур; сотрудничество между народами.

Как отметила госпожа Сумар, реализации этих пунктов должна привести к открытости границ и в то же время укреплению безопасности, установлению надежного заслона на пути наркотрафика, контрабанды и т. п. заместитель помощника госсекретаря говорила и о важности программы "Новый шелковый путь" ввиду предстоящего вывода контингента войск НАТО из Афганистана. Программа должна содействовать включению афганского бизнеса в региональные и всемирные торговые связи.

Как пример успешного регионального сотрудничества, госпожа Сумар рассказала о недавнем бизнес-форуме в Мазари-Шарифе (город на севере Афганистана). На нем 14 компаний из Узбекистана заключили контракты с афганскими коллегами на 8 млн. долларов США. Популярностью пользуются поставляемые отечественными фермерами овощи и фрукты солдатам американской армии в Афганистане. "И хотя ближайшее время войска НАТО будут выведены из Афганистана, мы поможем, чтобы эти поставки продолжились, но теперь уже для афганских потребителей", – добавила госпожа Сумар, отвечая на вопрос одного из журналистов. А о качестве узбекских фруктов она отозвалась чрезвычайно положительно, сказав, что ничего подобного по вкусу не пробовала никогда.

Другой конкретный пример – установка при содействии США в Термезе на узбекско-афганской границе сканера, позволяющего в считанные минуты проверять грузы прямо в вагонах. Это во много раз ускорило оформление документов при провозке грузов.

Признала представитель Госдепартамента, что пока уровень сотрудничества в Центральной Азии весьма низок. "Это наименее интегрированный регион мира. Здесь много барьеров в торговле", – отметила американский дипломат.

Касаясь Узбекистана, Фатима Сумар еще раз подчеркнула, что он должен сыграть важную роль в расширении интеграционных процессов после вывода войск коалиции из Афганистана.

"Обладая 30 миллионным населением, Узбекистан является рынком с огромным потенциалом, который может в рамках интеграции заниматься не только производством товаров, но и одновременно обеспечением транзита товаров как на азиатский, так и евразийский рынок. Помимо этого, Узбекистан остается одним из ключевых игроков, который участвует в обеспечении стабильности и безопасности в Афганистане", – сказала госпожа Сумар.

В ходе поездки по Узбекистану заместитель помощника госсекретаря Фатима Сумар встречается с представителями правительства и бизнес-структур в Ташкенте. Во вторник она также совершила поездку в Термез, чтобы обсудить вопросы трансграничной торговли с бизнесменами и женщинами-предпринимателями.

УЗИНФОРМ