В Намангане узнали самого просвещенного потребителя

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. В понедельник в Намангане состоялся областной этап 6-го республиканского конкурса "Самый просвещенный потребитель".

Состязались студенты среднеспециальных учебных заведений области. Многие участники продемонстрировали отличное знание законодательства Узбекистана по защите прав потребителей.

Но всех превзошли представители Наманганского юридического колледжа, которые заняли первое место. Стоит отметить студентку 2 курса этого колледжа Диёру Хаккулову, которая проявила великолепную эрудицию и показала, как должны работать законы на практике.

"Наши ребята получают основательную подготовку, изучают все аспекты законодательства, поэтому победа очень важна как юридический практикум", – поделился своим мнением преподаватель Наманганского юридического колледжа Абдурасул Абдуллаев.

Студенты этого колледжа теперь будут представлять Наманган на республиканском этапе.

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