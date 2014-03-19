Папские школьники дали благотворительный концерт для наманганских учеников

Папские школьники дали благотворительный концерт для наманганских учеников19.03.2014 11:04
НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. В школе № 34 города Намангана в преддверии праздника Навруз прошел благотворительный музыкальный концерт, подготовленный учащимися музыкальной школы № 8 Папского района.
Ребята из отдаленного райцентра начали свои гастроли 15 марта. За это время они провели несколько концертов в школах области.
Вместе с учителями школы Фаридой Шамсутдиновой и Гульбахор Дехвановой папцы подготовили и показали более 20 номеров – это стихотворения о весне на трех языках, индийские, узбекские, русские и другие танцы народов мира.
Порадовал слушателей хор девочек, дуэт маленьких баянистов – учеников 2 класса по классу баяна – Катерины Лаецкой и Нурбека Туйчиева, сестры Мухтасар и Мухлиса Ганиевы, которые не только танцевали, но и исполнили классические произведения на фортепиано и дойре.
В рамках концерта в школе силами филиала музыкальной школы в Гурумсарае была организована выставка гончарных изделий.
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