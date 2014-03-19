На зимнем чемпионате по плаванию андижанцы завоевали больше 100 медалей

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. В Ташкенте, где проходил недавно зимний чемпионат Узбекистана по плаванию, успешно выступили андижанские спортсмены. В общей сложности они завоевали 101 медаль, в том числе 38 золотых, 36 серебряных и 27 бронзовых.

Особо отличилась учащаяся академического лицея № 2 при машиностроительном институте Шахсонам Ташпулатова. В заплывах на различные дистанции разными стилями она завоевала 11 золотых и 4 серебряные медали.

Порадовала также ученица андижанской школы № 18 Фатима Амилова – у нее 9 золотых и 2 серебряные награды. Весомый вклад в успех команды внесли учащиеся колледжей связи – Муслима Адылова, технического обслуживания автотранспорта – Надыра Шамсутдинова, медицинского – Рената Тухсинова, магистрант АГУ Сабит Амилов и студент этого вуза Фархад Амилов.

"В конце марта пройдет чемпионат страны среди молодежи, а в следующем месяце состоится чемпионат Узбекистана по плаванию на "короткой воде" – в 25-метровом бассейне. Главные соревнования сезона – республиканские игры "Баркамол авлод" в Намангане. Надеюсь, наши подопечные снова выступят достойно, оправдают надежды тренеров и поклонников этого вида спорта", – говорит исполнительный директор областной федерации плавания Равшан Амилов.

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