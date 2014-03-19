В Андижанской области проводится "Неделя глаукомы"

АНДИЖАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. В эти дни в Андижане проводятся мероприятия в рамках "Недели глаукомы". Врачи проводят на предприятиях и организациях обследования работников, детей на предмет выявления ранних признаков этого заболевания.

Глаукома (в переводе – "зеленая вода") – опасное заболевание, которое характеризуется ухудшением и сужением поля зрения, появлением темных пятен перед глазами, повышением внутриглазного давления (ВГД).

При повышении этого давления все процессы в глазу начинают патологически изменяться. Из-за нарушения кровообращения начинает страдать в первую очередь зрительный нерв, что ведет к его атрофии и в некоторых случаях – к необратимой слепоте. Поэтому глаукома среди заболеваний глаза занимает первое место по инвалидности по зрению.

Внутриглазное давление высокое, но больного оно не беспокоит, а необратимые процессы в глазу идут, в результате иногда глаз совсем перестает видеть и помочь больному вернуть зрение практически невозможно.

Многие пациенты часто путают глаукому с катарактой, которая также характеризуется бессимптомным падением зрения, но с нормальным ВГД.

В целях предупреждения этого опасного недуга всем лицам старше 35 лет рекомендуется один раз в год посещать врача для измерения ВГД и раннего выявления глаукомы, а также других заболеваний глаза.

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