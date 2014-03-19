Наманганские школьники побывали в "огненной стране"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. Под девизом "Путешествие в огненную страну" в специализированной школе № 1 города Намангана во вторник прошло представление, посвященное правилам пожарной безопасности.

Специально для ребят младшей школы учащиеся 8 "а" и 2 "д" классов подготовили инсценировку сказки С. А. Маршака "Кошкин дом". Роль тети Кошки талантливо сыграла ученица 8 класса Дурдона Бакижанова, племянников-котят – ученики 2 класса Гульсанам Мухамаджанова, Жахонгир Муродов, а в роли кота – дворника Василия выступила сценарист, организатор и постановщик всего мероприятия – классный руководитель 8 "а" класса, учитель истории Анна Гареева.

Она также показала детям опыты, которые позволили им убедиться в том, что вода, песок, земля, снег могут быть использованы для тушения пожара. А заглянувший на мероприятие Антошка (Лутфулло Исаков) вместе с бригадой "Сирена" рассказали ребятам о том, как надо вести себя при пожаре, научили их вызывать в случае необходимости пожарную службу "01" и поделись другими знаниями о пожаре.

А перед тем как готовить столь важное мероприятие, ученики вместе с А. Гареевой посетили городской музей пожарной безопасности, где старший инспектор, сержант управлении пожарной безопасности областного УВД Кахрамон Сатаров провел для них интересную экскурсию и беседу. Ребята увидели много интересного познавательного, а фотографии, сделанные в музее, были удачно внесены в слайд-шоу, которое сопровождало выступление учеников на сцене.

Для всех зрителей представления была проведена интерактивная игра с призами на знание того, что вызывает пожар, а что может его потушить.

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