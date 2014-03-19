В Токио обсуждены вопросы развития сотрудничества Японии со странами Центральной Азии

НОВОСТИ В МИРЕ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта в Токио состоялось очередное, 8-е совещание старших должностных лиц диалога "Центральная Азия + Япония" на уровне заместителей министров иностранных дел, для участия в котором японскую столицу была направлена делегация внешнеполитического ведомства Узбекистана. В совещании также принимали участие официальные представители Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Японии.

Повестка дня встречи включала в себя обсуждение перспектив развития сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, устойчивого развития, а также региональную проблематику, включая ситуацию в Афганистане. Кроме того, стороны рассмотрели ход подготовки к предстоящему 5-му совещанию министров иностранных дел стран-участниц диалога, проведение которого запланировано в Бишкеке (Кыргызстан(.

По завершении заседания участники были приняты руководством Министерства иностранных дел Японии, сообщает МИД Узбекистана.

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