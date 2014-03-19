В МИД Узбекистана был принят посол Ирана

В МИД Узбекистана был принят посол Ирана19.03.2014 17:41
ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран Али Мардани Фардом.
В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили актуальные вопросы узбекско-иранских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, в том числе в рамках ШОС, сообщает МИД Узбекистана.
Напомним, что Али Мардани Фард является главой иранской дипмиссии в Узбекистане с октября 2012 года. Предыдущий визит в узбекское внешнеполитическое ведомство он нанес в ноябре минувшего года с целью обсуждения практических вопросов двусторонних отношений.
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