Часть полномочий Президента Узбекистана будет передана премьеру и парламенту

ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана проходит первое чтение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)", разработанного по инициативе главы государства с целью развития демократического гражданского общества в стране и дальнейшее усиление самостоятельности и ответственности исполнительной власти в Республике.

Документ направлен на значительное углубление осуществляемых в стране конституционных реформ по дальнейшему расширению прав и полномочий парламента, усиление ответственности Кабинета Министров, в целом исполнительных органов, общественного и парламентского контроля за деятельностью государственных органов, обеспечение более сбалансированного распределения полномочий между Президентом – главой государства, законодательной и исполнительной властью.

Так, законопроект предусматривает передачу части полномочий Президента премьер-министру, уточнение порядка представления и утверждения кандидатуры Премьер-министра палатами парламента. Предусматривается и дальнейшее повышение ответственности Кабинета Министров за реализацию социально-экономической политики, осуществление мер по защите экономических, социальных и других прав и законных интересов граждан, координацию и направление работ органов государственного и хозяйственного управления, обеспечение контроля за их деятельностью.

Теперь кандидат на должность премьер-министра при рассмотрении и утверждении его кандидатуры в Олий Мажлисе Республики Узбекистан должен будет представлять программу действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу, а хокимы области, района и города будут представлять соответствующему Кенгашу народных депутатов отчеты по важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития области, района, города, по которым Кенгашем народных депутатов принимаются соответствующие решения.

С целью повышения эффективности реализации программ социально-экономического развития регионов, более полного и эффективного обеспечения интересов социально уязвимых слоев населения, рационального решения социальных проблем на местах будет усилена роль политических партий в определении конкретных приоритетов общественно-политического и экономического развития, их участие в решении важнейших задач реформирования и модернизации страны, чтобы потенциал парламентского, депутатского контроля был задействован максимально.

В Основной Закон страны также вносится поправка, устанавливающая, что Президент может приостанавливать или отменять акты органов государственного управления страны и хокимов только в случае несоответствия их нормам законодательства. Это изменение было введено с целью повышения ответственности указанных органов и должностных лиц за принимаемые ими решения, прежде всего те решения, которые затрагивают жизненные интересы населения.

Законопроектом такжк вводятся положения, закрепляющие демократические механизмы формирования Центральной избирательной комиссии, основные принципы ее деятельности – независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.

А закрепление в Конституции института общественного контроля направлено на обеспечение непосредственного участия граждан в управлении делами общества и государства, создание благоприятных условий для развития малого бизнеса и предпринимательства, фермерства, защиты частной собственности и прав собственников, повышение роли и значения представительных депутатских органов, усиления их реальных возможностей в решении задач социально-экономического развития.

Как сообщает Информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, по итогам обсуждения депутаты единогласно поддержали проект указанного закона и приняли его в первом чтении.

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