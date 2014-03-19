advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
25.08.2018 / 00:22 msk / 02:22 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и США?
Голосование проводилось 17.05.2018 - 08.06.2018

29.3% (12)  - Положительно
 26.8% (11)  - Более положительно, чем отрицательно
 29.3% (12)  - Нейтрально
 2.4% (1)  - Более отрицательно, чем положительно
 4.9% (2)  - Отрицательно
 7.3% (3)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 41     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Часть полномочий Президента Узбекистана будет передана премьеру и парламенту
19.03.2014 17:58

ТАШКЕНТ, 19 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана проходит первое чтение законопроекта "О внесении изменений и дополнений в отдельные статьи Конституции Республики Узбекистан (статьи 32, 78, 93, 98, 103 и 117)", разработанного по инициативе главы государства с целью развития демократического гражданского общества в стране и дальнейшее усиление самостоятельности и ответственности исполнительной власти в Республике.

Документ направлен на значительное углубление осуществляемых в стране конституционных реформ по дальнейшему расширению прав и полномочий парламента, усиление ответственности Кабинета Министров, в целом исполнительных органов, общественного и парламентского контроля за деятельностью государственных органов, обеспечение более сбалансированного распределения полномочий между Президентом – главой государства, законодательной и исполнительной властью.

Так, законопроект предусматривает передачу части полномочий Президента премьер-министру, уточнение порядка представления и утверждения кандидатуры Премьер-министра палатами парламента. Предусматривается и дальнейшее повышение ответственности Кабинета Министров за реализацию социально-экономической политики, осуществление мер по защите экономических, социальных и других прав и законных интересов граждан, координацию и направление работ органов государственного и хозяйственного управления, обеспечение контроля за их деятельностью.

Теперь кандидат на должность премьер-министра при рассмотрении и утверждении его кандидатуры в Олий Мажлисе Республики Узбекистан должен будет представлять программу действий Кабинета Министров на ближайшую и долгосрочную перспективу, а хокимы области, района и города будут представлять соответствующему Кенгашу народных депутатов отчеты по важнейшим и актуальным вопросам социально-экономического развития области, района, города, по которым Кенгашем народных депутатов принимаются соответствующие решения.

С целью повышения эффективности реализации программ социально-экономического развития регионов, более полного и эффективного обеспечения интересов социально уязвимых слоев населения, рационального решения социальных проблем на местах будет усилена роль политических партий в определении конкретных приоритетов общественно-политического и экономического развития, их участие в решении важнейших задач реформирования и модернизации страны, чтобы потенциал парламентского, депутатского контроля был задействован максимально.

В Основной Закон страны также вносится поправка, устанавливающая, что Президент может приостанавливать или отменять акты органов государственного управления страны и хокимов только в случае несоответствия их нормам законодательства. Это изменение было введено с целью повышения ответственности указанных органов и должностных лиц за принимаемые ими решения, прежде всего те решения, которые затрагивают жизненные интересы населения.

Законопроектом такжк вводятся положения, закрепляющие демократические механизмы формирования Центральной избирательной комиссии, основные принципы ее деятельности – независимость, законность, коллегиальность, гласность и справедливость.

А закрепление в Конституции института общественного контроля направлено на обеспечение непосредственного участия граждан в управлении делами общества и государства, создание благоприятных условий для развития малого бизнеса и предпринимательства, фермерства, защиты частной собственности и прав собственников, повышение роли и значения представительных депутатских органов, усиления их реальных возможностей в решении задач социально-экономического развития.

Как сообщает Информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, по итогам обсуждения депутаты единогласно поддержали проект указанного закона и приняли его в первом чтении.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона
Обзор прессы с 13 по 19 августа
19.08.2018
Ускорение завершения правового оформления Государственной границы со странами Центральной Азии как важный приоритет внешней политики Узбекистана
Обзор прессы с 30 июля по 5 августа
04.08.2018
Об итогах консульской деятельности МИД в 1-м полугодии 2018 года
Обзор прессы с 23 по 29 июля
27.07.2018
Совместное заявление министров иностранных дел стран Центральной Азии
Обзор прессы с 16 по 22 июля
23.07.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ