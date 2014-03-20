На линейке в наманганской школе чествовали юных спортсменов

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Торжественная линейка в честь Навруза прошла 18 марта в школе № 33 Намангана. В этот пасмурный день, несмотря на то, что небо вот-вот грозило разразиться дождем, во дворе школы собрались почти 900 учеников.

Педагогический коллектив и учащихся школы поздравила ее директор Мохидил Ходжаева. Поистине весеннее и теплое настроение линейке придали танцы в исполнении девочек из 1 "а" класса, ученицы 5 "а" класса Исмигуль Валижановой, выступление спортивного кружка "Миллий кураш" и танцевального ансамбля учениц 5 "б" класса.

Ряд спортсменов были отмечены медалями и почетными грамотами. Это братья-шахматисты Фазлиддин (6 "а" класс) и Музаффар (4 "а") Мирабдуллаевы, а также воспитанники тренера по узбекскому курашу Аброра Каримова – участники областного и республиканского турниров, последний из которых который прошел 16 марта в Фергане, – второклассник Тоджидин Тожибаев, Искандар Юлдашев и Содиков Мухаммадкодир (3 "а" класс).

Директор горячо поздравила спортсменов и пожелала всем ребятам достигать таких же высот, как эти юные атлеты.

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