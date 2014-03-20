Утренник "Ассалом, Навруз!" прошел в наманганской школе

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Ученики 2 "г" класса школы № 49 под руководством своей учительницы Зульфии Ишимбаевой во вторник подготовили утренник "Ассалом, Навруз!".

Открылся он песней "Независимый мой край – любимый город Наманган", воспевающей дружный и приветливый народ Узбекистана, который всегда готов прийти на помощь. Стихи о весне, Наврузе и его традиционном блюде – сумаляке, чередовались с исполнением песен на русском, английском и узбекском языках.

В этот день в гости на утренник к ребятам пришла и Зима в исполнении Муслимы Тажидиновой, которая сдала свои позиции Весне (Амаля Нурматова). Украшением утренника стал танец "Весенних цветов" и национальная игра среди мальчиков на ловкость, победителем которой стал Хожиакбар Абдуманатов.

Также учащиеся исполнили танец "Сумаляк" с импровизацией сценки его приготовления и угостили всех гостей сладким лакомством.

В завершение утренника ребят поздравила пенсионер-педагог, отличник народного образования Ляля Ахмедова и бывший классный руководитель З. Ишимбаевой Гульнара Билялова, внучки которой учатся в данном классе.

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