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В Историческом клубе при РЦНК сравнили Бандеру и Великого князя
20.03.2014 12:01

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Во вторник, 18 марта, в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Ташкенте прошел "круглый стол" "Роль личности в истории". Предметом обсуждения стали незаурядные личности, которые оказали влияние на ход исторических событий в отдельных регионах.

Выбор исторических фигур - Великого Князя Николая Константиновича Романова и Степана Бандеры был обусловлен стремлением отразить полярность мировоззрений этих исторических личностей, а также показать различия в оставленном ими культурном и социальном наследии, отмечает пресс-служба РЦНК.

В работе форума приняли участие руководители культурных центров Узбекистана: украинского – Владимир Бойко, немецкого – Мария Рекк, и башкирского – Ильшат Хасанов, представители творческой интеллигенции, общественности и СМИ.

Открывая мероприятие, руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер подчеркнул, что заседание "круглого стола" проводится в рамках Исторического клуба при РЦНК в Ташкенте, в работе которого предусматривается аналитический обзор исторических материалов без их политических оценок.

Первый доклад "Вклад князя Н. К. Романова в развитие экономики и культуры Туркестана" представил известный краевед Борис Голендер. В своем выступлении историк рассказал о том, что Николай Романов, обладающий чертами романтичного характера, присущего членам царской семьи, всю свою неиссякаемую энергию, знания, опыт и возможности направил на преобразование Туркестанского края. Борис Голендер сообщил, что Николай Константинович никогда не был наделен официальными полномочиями, но при этом методично распространял культурные российские ценности в Туркестане. Свою созидательную деятельность Великий Князь подкреплял вложением личных средств в просвещение населения и обучение молодежи из бедных семей.

В своем выступлении известный экономист Виктор Ивонин отметил, что Николай Романов, являясь человеком нелегкой судьбы, был нестандартной личностью, все его проекты и устремления были посвящены прогрессивному становлению общества. Затрагивая личность Степана Бандеры, Виктор Ивонин отметил свое крымское происхождение и привел несколько ярких примеров из собственного опыта руководящей работы в государственных структурах Украины. Он рассказал о пагубных результатах массового оттока квалифицированных кадров из-за притеснений там русского языка.

Справка: среди самых известных результатов деятельности князя Николая Константиновича Романова в Туркестанском крае можно назвать строительство оросительных каналов ("Искандер-арык", "Бухара-арык", "Царь-плотина", "Николаевский канал") и железной дороги. Многие инфраструктурные объекты эксплуатируется до сих пор.

Кроме того, были построены хлопкоочистительные заводы, очистительные, маслобойные, мыловаренные, бумагоделательные и ткацкие фабрики, на которых использовались передовые по меркам того времени технические идеи. Также были кинотеатры, магазины, некоторые жилые дома, сооружены парки и аллеи Ташкента, основана больница для бедных.

Свой дворец Николай Романов передал в собственность государства, где был организован Художественный музей, а в настоящее время он является Домом приемов Министерства иностранных дел Республики Узбекистан.

По результатам обсуждения представленных участниками мероприятия исторических фактов присутствующие единодушно сошлись во мнении о созидательной миссии Великого князя. Результаты его жизнедеятельности и сегодня видны в Узбекистане, который обладает немалыми ресурсами профессиональных специалистов, творчески выбирающих уникальный путь динамичного развития своей страны. В отличие от других стран азиатского региона, где насаждение чуждых для них ценностей негативно проявляется в настоящее время.

 

Затем студентом Московского областного государственного гуманитарного университета Александром Сабитовым, проходящим преддипломную практику в РЦНК в Ташкенте, был представлен доклад и фото-презентация "Биография Степана Бандеры".

Проректор Ташкентской духовной семинарии, протоирей Сергей Стаценко рассказал о причинах формирования националистических взглядов Бандеры и внешних условиях, подтолкнувших этого деятеля к реакционным террористическим идеям. Он также охарактеризовал определяющие факторы трансформации духовных ценностей этого человека.

Модератор "круглого" стола, историк Василий Костецкий познакомил присутствующих с содержанием документальных материалов о деятельности ОУН-УПА из недавно рассекреченных российских архивов, подтверждающих жестокие преступления радикальных националистов на территории Украины под предводительством Степана Бандеры.

Председатель Украинского культурного центра в Ташкенте Владимир Бойко в своем сообщении емко раскрыл суть исторического и общественно-политического развития Украины, обусловившего появление политического феномена – одиозной фигуры Бандеры. Упомянул о теплящемся антагонизме к русскому языку в западных частях Украины и подчеркнул ошибочность героизации этого персонажа, которая придала новый импульс разжиганию межнациональных розней и процветанию шовинизма в определенных кругах украинского общества.

Справка: Звание Героя Украины Степану Бандере было присвоено Виктором Ющенко, не в день его столетнего юбилея 1 января 2009 года, а 20 января 2010 года, менее чем за месяц до окончания его президентского срока. Это событие произвело широкий общественный резонанс, как в Украине, так и за ее пределами. И уже 2 апреля 2010 года Донецкий окружной суд признал указ Ющенко о присвоении Бандере звания героя Украины незаконным.

Работа "круглого стола" продолжилась дискуссией о созидательных и разрушительных результатах влияния личностей на развитие гражданского общества в зависимости от выбранных методов реализации потенциала. Если плоды наследия Великого князя Романова дали толчок расширению просвещения в Туркестанском крае, то Степан Бандера остается той исторической фигурой, которая наиболее глубоко и последовательно делит украинцев на два лагеря.

Подводя итоги докладов и обсуждений, Валерий Кайер обращаясь к молодежи, отметил, что в современном мире наиболее продуктивным способом развития межнационального общения должно быть взаимопроникновение культур на основе изучения истории. На этой же основе происходят интеграционные процессы на евразийском пространстве. Он также подчеркнул недопустимость распространения националистических и шовинистских идеологий в XXI веке, и тем более, в среде братских славянских народов.

УЗИНФОРМ

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