Наманганский бизнес осваивает высокотехнологичные производства

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. Богатейший выбор товаров народного потребления, изделий народных промыслов, сельского хозяйства представили участники областного этапа конкурса "Ташаббус". При этом бросается в глаза тенденция роста высокотехнологичного производства.

"Наманган превращается в индустриальный центр, где производится буквально все, наша продукция успешно завоевывает отечественный рынок и известна за рубежом", – подчеркнул хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов, выступая во вторник на церемонии открытия областного этапа конкурса "Ташаббус".

Действительно, в Наманганской области осваивается выпуск самой разнообразной продукции. Так, наладить производство велосипедов в Намангане пытались неоднократно, но потом производство по разным причинам свертывали. Коллективу ООО "Norin meсhanikal plant" удалось не просто наладить выпуск сразу нескольких перспективных моделей современных велосипедов, но и разработать принципиально новые. Среди них и модель для езды в горах и по пересеченной местности с механизмом переключения передач, усиленной рамой и колесами, а также мопед с электрическим двигателем, аккумулятор можно подзарядить от сети на 220 вольт. Это предприятие заняло третье место в номинации "Лучший предприниматель".

Первое место же вновь досталось директору ООО "Iftihor kiyim sanoat" Анне Добрых. Предприятие, которому и в прошлом году удалось прорваться на республиканский этап и занять там второе место, освоило производство прекрасных костюмов, выпускает школьную форму для девочек на экспорт, которая удобна и элегантна. По словам Анны Добрых, предприятие оснащено самым современным оборудованием, наращивает объемы производства, заключило контракт с ГАК "Узбекистон хаво йуллари" на поставки униформы для пилотов и стюардесс.

Впечатляет и выставка сумок и спортивного снаряжения учкурганской ЧП "Наргизой": здесь есть груши, лапы и мешки для отработки ударов, перчатки боксерские, шингалки – вариант перчаток для восточных единоборств, борцовские ботинки и прочее, а также разнообразие трикотажной продукции ООО "Баркас-Текс", шампуней и моющих средств узбекско-корейского СП "Unilever chemical" и других.

Фермеры области также производят промышленные товары и услуги. Так, фермерское хозяйство "Султон" Туракурганского района, которым руководит Сохиба Жакпарова, производит хлопок и зерно, молоко и мясо, мед – у нее своя пасека из 50 ульев, животноводческая ферма.

Экспозиция фермерского хозяйства "Уммон-СБК" Наманганского района впечатляет количеством: трудно пересчитать даже флейки с куриными яйцами. Производство яиц здесь поставлено на промышленную основу. По словам руководителя хозяйства Одилжона Рахматова, в хозяйстве 130 тысяч кур породы ломан-браун, в ближайшее время намечается постепенно обновлять поголовье за счет несушек породы русская белая, проводится модернизация производства.

Экспозиция ремесленных изделий также радует глаз: мебель семьи Тиллабаевых из Учкургана полностью соответствует духу времени. Детская кровать со встроенными выдвижными тумбами функциональна и удобна. Привлекают внимание посетителей миниатюры на восточные мотивы, статуэтки и сувениры работы профессионального художника, преподавателя колледжа Рустама Абдурахманова.

"С каждым годом нам все труднее и труднее определять победителей конкурса. Число субъектов малого бизнеса и частного предпринимательства в области превышает 12,2 тысяч. Притом этот показатель постоянно растет, только в минувшем году появилось 1140 субъектов, создано около 33 тысяч рабочих мест. Доля малого бизнеса и частного предпринимательства в ВРП по итогам минувшего года составила 79,5 процентов", – отмечает руководитель областного территориального управления Торгово-промышленной палаты Узбекистана Мухаммадаюбхужа Аппаков.

Первое место в номинации "Лучший предприниматель" удержала за собой директор ООО "Iftihor kiyim sanoat" Анна Добрых. В номинациях "Лучший фермер" и "Лучший ремесленник" победили руководитель фермерского хозяйства "Файз" Папского района Толибхон Аббосхонов и народный ремесленник Латифжон Ахмаджонов, который является одним из продолжателей традиций узбекского шелкоткачества.

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