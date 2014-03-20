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Президент поздравил узбекистанцев с Наврузом
20.03.2014 09:21

ТАШКЕНТ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. 19 марта Президент Узбекистана Ислам Каримов принял участие в торжествах по случаю празднования дня весеннего равноденствия, праздника весны - Навруза.

В праздничном обращении главы государства говорилось:

Дорогие соотечественники!

Уважаемые гости!

Мы всегда с большим воодушевлением и радостью, тщательно готовясь, широко отмечаем праздники, связанные с историческими, знаменательными для нашей Родины и народа датами.

Однако, несомненно, ни с чем нельзя сравнить ту атмосферу высокого настроя, когда мы с самыми светлыми, добрыми чувствами ожидаем, встречаем и празднуем Навруз, который наступает в эти прекрасные дни и является символом весны, пробуждения и обновления природы, начала Нового года по восточному календарю.

Мне доставляет огромное удовольствие искренне, от всего сердца поздравить вас, мои дорогие, собравшихся на этой величественной площади, и в вашем лице весь народ Узбекистана с замечательным праздником Навруз, выразить вам свое глубокое уважение и самые добрые пожелания.

Дорогие друзья!

Действительно, то, что наш народ с большими надеждами и нетерпением встречает Навруз, почитая его как самый древний, поистине национальный праздник, имеет глубокий символический смысл.

Ведь, как известно, идеи Навруза полностью созвучны обычаям и традициям нашего народа, которые формировались в течение многих тысячелетий, еще во времена "Авесто".

Такое трепетное отношение к Наврузу, прежде всего, означает глубокое уважение к нашей древней и великой истории, богатой культуре, наследию наших предков. Вместе с тем это является ярким подтверждением того, что наш народ, невзирая на пережитые тяжелые испытания и невзгоды, чрезвычайно сложные периоды в далеком и недавнем прошлом, всегда оставался преданным своим священным ценностям, бережно сохраняя и передавая их из поколения в поколение.

С приходом на нашу землю Навруза каждый из нас невольно проникается духом весны, замечательного праздника обновления, когда пробуждается все в природе, и особенно глубоко чувствует, что является неотъемлемой частью родной земли. В эту чудесную пору мы еще больше осознаем свою неразрывную связь с природой, гармонию с ней и должны ценить и беречь как зеницу ока нынешнюю мирную и спокойную жизнь.

И конечно, каждый человек, каждая семья, все, кто живет на нашей прекрасной и благодатной земле, независимо от национальности, языка, вероисповедания, в эти лучезарные мгновения хотят выразить свои искренние чувства, добрые надежды и благие устремления.

В дни Навруза забываются любые обиды и ссоры, все жители нашей страны, стар и млад, собравшись за щедрым дастарханом, с открытой душой стремятся разделить со своими близкими и друзьями радость праздника, угостить их традиционными весенними яствами, такими, как сумаляк, халим, кук-самса, желают всем здоровья, счастья и благополучия, навещают почтенных аксакалов, людей старшего поколения, чтобы получить их благословение.

В эти дни все стараются совершать благие дела – оказывают бескорыстную помощь больным, сиротам, нуждающимся в поддержке, добрым словом поднимают их дух и настроение. Все это является ярким свидетельством того, что такие благородные, поистине уникальные качества, как гуманизм, великодушие, доброта и милосердие, стали основой менталитета нашего народа, который всегда бережно хранит их в своем сердце. Думаю, вы согласитесь со мной, что такие свойства присущи далеко не всем.

Что является самым заветным желанием нашего народа? Прежде всего он желает мирной и спокойной жизни своей стране, соседним государствам и миру в целом, разрешения продолжающихся в разных регионах конфликтов, устранения противостояний без применения силы, только мирным путем, посредством политических переговоров.

Народ Узбекистана, стремящийся к тому, чтобы небо над нашей Родиной всегда было чистым и мирным, а жизнь – стабильной и процветающей, желает того же и другим.

Пользуясь случаем, позвольте приветствовать и поздравить с праздником Навруз присутствующих на этой прекрасной площади послов иностранных государств и представителей международных организаций, всех наших зарубежных партнеров, пожелать процветания и благополучия народам стран дальнего и ближнего зарубежья.

Дорогие друзья!

В эти волнующие мгновения я от всей души желаю, чтобы воплотились в жизнь слова нашего великого предка Алишера Навои, светлый образ которого нас окрыляет: "Пусть каждый наш день будет как Навруз!". Пусть всем нам, всему народу Узбекистана всегда сопутствуют такое радостное весеннее настроение, тепло и свет Навруза.

Сегодня, с чувством большой гордости глядя на счастливые лица вступающих в жизнь энергичных, целеустремленных юношей и девушек, хочу подчеркнуть – мы все должны хорошо понимать, что прогресс нашей страны, обретение ею достойного места среди развитых демократических государств, прежде всего, зависят от потенциала нашей молодежи, от вашего, дорогие мои дети, стремления к знаниям и достижению вершин науки, одним словом, от вашего всестороннего, гармоничного развития. Именно по этим критериям международное сообщество будет оценивать наши возможности, то, на какие свершения мы способны.

Мы высоко ценим нашу молодежь, обладающую чувством собственного достоинства, глубоко осознающую свой долг перед Родиной, ставящую высокие цели, готовую на равных соревноваться во всех сферах с ровесниками со всего мира, и считаем ее своей надеждой и опорой, поистине решающей силой сегодняшнего и завтрашнего дня. Хочу заверить – мы мобилизуем все ресурсы и возможности для того, чтобы вы росли физически здоровыми и духовно зрелыми, радовали нас своими успехами.

Пусть Навруз принесет вам, дорогие мои, счастье, удачу и любовь, исполнение всех ваших заветных желаний!

Уважаемые соотечественники!

Мысленно обнимая всех вас, еще раз поздравляю с замечательным весенним праздником.

Пусть небо над нами всегда будет чистым, пусть царит мир на нашей земле!

Пусть всегда в наших домах будут благополучие, достаток и изобилие, сбудутся все наши мечты!

С праздником Навруз, дорогие мои!

УЗИНФОРМ

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