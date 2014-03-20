Делегация МИД Узбекистана вернулась из Бельгии

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 марта. /УЗИНФОРМ/. С 17 по 19 марта делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым посетила с визитом столицу Бельгии, город Брюссель, где состоялось 11-е заседание Совета сотрудничества "Узбекистан – Европейский Союз".

Помимо участия в форуме делегация узбекского внешнеполитического ведомства провела в Брюсселе встречи с председателем Комитета по международным делами Европарламента Элмаром Броком, комиссаром ЕС по энергетике Гюнтером Эттингером, а также комиссаром ЕС по вопросам развития Андрисом Пиебалгсом. Встречи были посвящены обсуждению состояния и перспективных направлений расширения сотрудничества между Узбекистаном и Евросоюзом в различных сферах.

Кроме того, состоялись переговоры с председателем Сената Бельгии Сабин де Бетюн, государственным секретарем МИД Дирком Ахтеном, в ходе которых были рассмотрены вопросы дальнейшего развития узбекско-бельгийского диалога на межпарламентском уровне, в политико-дипломатической, экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, сообщает МИД Узбекистана.

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