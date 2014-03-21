Посол США Джордж Крол поздравил узбекистанцев с Наврузом

ТАШКЕНТ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. Вчера глава дипломатического представительства США Джордж Крол обратился к узбекистанцам с поздравлениями по случаю Навруза.

"От имени посольства США и народа Соединенных Штатов Америки позвольте мне передать наилучшие пожелания народу Узбекистана в связи с праздником Навруз.

С первых дней независимости Узбекистан восстановил общенародное празднование Навруза по всей стране. С тех пор этот традиционно восточный Новый год объединяет семьи и сообщества по всему Узбекистану благодаря совместным песнопениям и танцам, а также сажаниям цветов и деревьев, и приготовлениям традиционного сумаляка, чтобы встретить наступление весны", – говорится в послании.

"Как сказал великий узбекский поэт Алишер Навои, пусть каждый день ваш будет Наврузом! В связи с этим торжественным празднованием наступления весны хочу пожелать народу Узбекистана мира, крепкого здоровья и процветания. Желаю всем почувствовать счастье и теплоту праздника Навруз. Навруз мубарак!", – заключает свое поздравление господин Крол.

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