В Наманганской области начинается прием облигаций внутреннего займа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. С 1 июля в Наманганской области начнется прием, хранение и оплату облигаций займа, выходящих из оборота. Его будут в соответствии с постановлением правительства Республики осуществлять уполномоченные отделения Государственного коммерческого Народного банка.

Это следует из решения хокима Наманганской области Баходира Юсупова, которым принято к исполнению в области Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 51 от 5 марта 2014 года "О мерах по организации приема и оплате облигаций внутреннего 12-процентного выигрышного займа 1992 года Республики Узбекистан".

Прием облигаций займа от населения будет производиться с 1 апреля по 1 июля 2014 года при предъявлении паспорта гражданина Узбекистана.

Непредъявленные в данный период облигации будут считаться утратившими свою силу, не подлежащими приему и оплате.

Выплата денежных средств с учетом индексации держателям облигаций займа будет производиться с 1 августа по 30 ноября 2014 года.

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