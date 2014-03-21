В Намангане встречают Навруз

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 21 марта. /УЗИНФОРМ/. В Амфитеатре детского парка "Кичкинтой" в среду при большом скоплении народа прошли праздничные торжества по случаю праздника Навруз.

Приветственным словом открыл мероприятие хоким области, сенатор Олий Мажлиса Узбекистана Баходир Юсупов. Тепло поздравив собравшихся с праздником, он отметил, что труженики области встречают Навруз в Год здорового ребенка с неплохими показателями и с уверенностью смотрят в будущее. Руковдитель региона отметил: в области идет строительство теплоэлектростанции в Туракурганском районе, что позволит решить проблему дефицита электроэнергии в Ферганской долине, прокладывается железная дорога Пап – Ангрен через перевал Камчик, строятся коттеджи в сельской местности и ведется большая созидательная работа.

Мастера искусств воздали хвалу Наврузу: громом аплодисментов сопровождались выступления народного артиста Узбекистана Камолиддина Рахимова, столичных мастеров эстрады Мансурхона Нурматова, Асилбека Нематова, юмористов-аскиячи из Нарынского района и других.

Стоит отметить и удачные режиссерские решения при организации праздника: при исполнении песни "Бешик боласи – бек боласи" на сцене появились мастера по изготовлению колыбелей, совсем юные девочки угощали присутствующих сумаляком и другими сладостями.

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