Проведен очередной этап переговоров по делимитации узбекско-кыргызской границы

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 марта. /УЗИНФОРМ/. С 17 по 20 марта в городе Кочкор-Ата Кыргызской Республики прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Узбекистана и Кыргызстана, посвященная вопросам делимитации и демаркации узбекско-кыргызской государственной границы.

В ходе встречи стороны продолжили рассмотрение проекта описания линии узбекско-кыргызской государственной границы и соответствующих картографических материалов. По итогам встречи был подписан протокол.

В настоящее время сторонами рассматривается возможность подписания в ближайшее время Договора о Государственной границе по участкам, по которым не имеется проблемных вопросов, отмечает МИД Узбекистана.

Напомним, что двусторонние встречи по вопросам границы между Узбекистаном и Кыргызстаном проходят ежедекадно, поочередно в каждой стране. Предыдущая встреча прошла с 28 февраля по 2 марта в Фергане.

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