В Ташкенте стартовали национальные чемпионаты по шахматам высшей лиги

ТАШКЕНТ, 24 марта. /УЗИНФОРМ/. 23 марта в Ташкенте стартовали чемпионаты Узбекистана среди мужчин и женщин (высшая лига), в которых принимают участие сильнейшие шахматисты и шахматистки страны.

Мужской чемпионат, который продлится до 2 апреля, пройдет в 9 раундов, в нем принимают участие 9 шахматистов, такие как Алишер Бегмуратов (рейтинг 2157), Бобир Саттаров (2271), Ибрагим Каримов (2292), Улугбек Тилляев (2310), Акмал Файзуллаев (2322), Баходир Холмирзаев (2329), Никита Хорошев (2335), Жахонгир Вахидов (2472) и Алексей Барсов (2524).

Женский чемпионат завершится 4 апреля, поскольку в нем играют 12 шахматисток, которые проведут 11 раундов встреч. Имена участниц: Райхон Даниерова (1937), Ирода Ибрагимова (1953), Мохинур Кахрамонова (1965), Мафтуна Маматкулова (2036), Ольга Сабирова (2113), Юлдуз Хамракулова (2113), Гульрухбегим Тохиржонова (2115), Хулькар Тохиржонова (2126), Нодира Нодиржанова (2140), Севара Баймурадова (2149), Ирина Геворгян (2178), Сарвиноз Курбонбоева (2195).

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