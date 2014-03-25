Узбекистан призывает Россию и Украину сесть за стол переговоров

ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 24 марта пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана распространила заявление, касающееся ситуации в Украине и крымского вопроса.

В заявлении говорится:

"Отношение Узбекистана к событиям в Украине, изложенное в Заявлении информационного агентства "Жахон" от 4 марта 2014 года, остается неизменным.

Республика Узбекистан, исходя из основополагающих принципов Устава ООН и норм международного права, твердо и неизменно придерживается позиции по "разрешению возникающих международных споров мирными средствами, воздерживаться в международных отношениях от угрозы силой или ее применения против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства".

Эти принципиальные целевые задачи нашли свое отражение в Конституционном Законе "О Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан", который определяет основные приоритеты нашей политики на современном этапе.

Этих принципов Узбекистан придерживался в отношении аналогичных международных проблем и намерен придерживаться их и впредь.

Вместе с тем, на наш взгляд, учитывая в конечном итоге труднопредсказуемые перспективы развивающихся сегодня в Украине и в Крыму событий и исходя из вековой близости украинского и русского народов, исторически сложившейся общности духовных и культурных ценностей, их экономических связей, единственно разумным выходом представляется проведение прямых двусторонних переговоров для поиска взаимоприемлемого компромиссного решения возникших проблем.

При этом чем больше упускается время, тем больше возникают противоречия и усугубляется обстановка".

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