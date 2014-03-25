



Узбекистан посетит с визитом глава МИД Эстонии



ТАШКЕНТ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. 27 марта в Узбекистан прибывает с официальным визитом министр иностранных дел Эстонской Республики Урмас Паэт. Целью визита является обсуждение вопросов развития межгосударственного сотрудничества, в связи с чем глава эстонского внешнеполитического ведомства проведет двусторонние встречи и переговоры в министерствах иностранных дел, внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана, а также примет участие в бизнес-форуме с участием представителей деловых кругов двух стран, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи