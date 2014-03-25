Опыт чустских педагогов берут на вооружение

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Очень много полезного почерпнули директора школ Чустского района, побывав на днях на семинаре в школе № 3 Чустского района Наманганской области.

Здесь прошли открытые уроки по разным предметам, кружковые занятия и час духовности. Особое внимание уделялось выполнению постановлений Президента Узбекистана №№ 1170 и 1875, посвященных улучшению преподавания в школах иностранных языков.

Так, преподаватели английского языка С. Мирзабекова, Д. Каримова, Г. Отакузиева и М. Ганиева начали уроки с разговорных пятиминуток. Ученики работали над произношением и пополняли словарный запас, кое-кто уже бойко говорил по-английски.

Высоко оценили участники и уровень кружковой работы, а также час духовности, проведенный руководителем 8 "в" класса Г. Арслановой.

По итогам семинара было признано целесообразным распространить опыт этих педагогов повсеместно.

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