Банковские кредиты помогают решить жилищную проблему в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. В этом году Наманганским филиалом АКБ "Кишлокурилишбанк" запланировано выделить 132 млрд. сумов долгосрочных кредитов. Уже выдано 67,5 млрд. сумов.

Благодаря этому оживилась работа строительных предприятий, создаются новые рабочие места, осваиваются новые виды строительных материалов. За последнее время появилось около 60 кирпичных заводов.

Только за несколько последних лет за счет кредитов филиала банка построено 2300 коттеджей, десятки тысяч людей обзавелись жильем.

По словам руководителя Наманганского областного филиала Олмахон Мадрахимовой, в ходе регулирования финансовых потоков работникам банка приходится решать массу доселе несвойственных нам задач, в частности, оценивать качество работ и соответствие СНиП, вникать в проблемы поставок строительных материалов, работать в тесном контакте с органами архитектуры.

Готовые коттеджи принимает специальная комиссия. По проекту используются качественные современные материалы: металлочерепица, сантехническое оборудование, оконные и дверные блоки "Акфа", газовые плиты и даже телевизионные антенны производства КНР.

Параллельно финансируются и другие перспективные проекты. Например, в минувшем году выделены кредиты ООО "Такси" на приобретение 120 новых автомобилей, "Горизонт савдо сервис" – для организации выпуска кирпича, "Ислом Маруф файз" – для текстильного производства.

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