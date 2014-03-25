В Намангане стартовал международный турнир по теннису

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 25 марта. /УЗИНФОРМ/. Сегодня в Намангане начался традиционный международный теннисный турнир среди юношей и девушек до 18 лет.

На этот раз в соревнованиях на кортах теннисного комплекса "Дустлик" принимают участие представители 15 стран трех частей света – Европы, Африки, Азии. Среди них – Азиз Дугаз (Тунис), Шамаэль Чаудри (Великобритания), Александр Бакши (Грузия), украинцы Владислав Чумак и Алексей Прокопчук, португалец Кунья Силва и поляк Михал Дембек, россиянки Дарья Кружкова и анна Яковлева, представительницы Индии Оджасвини Сингх и Васанти Шинде и другие.

Много участников и из Узбекистана. Так, в юношеском турнире высший рейтинг имеет Джурабек Каримов. Есть в основной сетке и наманганские игроки: получившая wild card (специальное приглашение) Шохсият Тухтаматова и Шахобиддин Абзалов.

Из-за похолодания и обрушившихся на город дождей часть матчей проводится на крытых кортах. А когда распогодится, теннисисты будут играть на открытых площадках.

Турнир завершится в субботу финалами в одиночных разрядах.

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