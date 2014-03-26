Узбекистан и Словения обсудили перспективы развития сотрудничества

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. 24 марта в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана прошла встреча первого заместителя главы ведомства А.Камалова с делегацией словенских деловых кругов, находящейся с визитом в Ташкенте во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Словения в Республике Узбекистан (с резиденцией в городе Москве) Приможем Шелиго.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей между двумя странами, в том числе, реализации совместных проектов в различных отраслях экономики Республики с участием ведущих компаний Словении, сообщает пресс-служба МВЭСИТ.

Также были проведены презентации деятельности и предложений по развитию сотрудничества словенских компаний "Искрател" и "Гостон-Гопан".

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