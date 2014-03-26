Визит французской делегации в НК "Узбектуризм"

ТАШКЕНТ, 26 марта. /УЗИНФОРМ/. С 18 по 25 марта в Узбекистане по приглашению руководства НК "Узбектуризм" находилась с визитом делегация лицея гостиничного хозяйства и туризма "Saint Quentin en Yvelines" (Франция).

24 марта возглавляющие делегацию директор лицея Б.Троа и заведующая кафедрой английского языка, заместитель директора по международным связям М.Ламарк посетили НК с целью обсуждения вопросов развития двустороннего сотрудничества в сфере обучения, подготовки и переподготовки кадров, занятых в туристской индустрии Узбекистана.

В рамках посещения гостями города Самарканда была организована также встреча с руководством Сартепинского профессионального колледжа туризма и услуг. Сторонами было достигнуто соглашение по организации стажировки учащихся и группы преподавателей Сартепинского колледжа во французском лицее гостиничного хозяйства и туризма "Saint Quentin en Yvelines", сообщает пресс-служба НК "Узбектуризм".

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